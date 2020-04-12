12.04.2020 - 10:55 |
Altın fiyatları... Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları geçen hafta rekor kırdı. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak edilirken vatandaşlar özellikle hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 12 Nisan altın fiyatları...
Altın fiyatları her geçen gün artarken günlük olarak altın fiyatları araştırılıyor. Piyasalar hafta sonu kapalı ve yarın altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak edilirken vatandalar özellikle Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? sorusunu yöneltiyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:360,54 TL / Satış Fiyatı:363,20 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 584,10 TL / Satış Fiyatı:596,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.169,90 TL / Satış Fiyatı:1.192,80 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.338,20 TL / Satış Fiyatı:2.361,40 TL
Sokakların boş kaldığı ilçe yine yaban keçilerine kaldıCorona virüs tedbirleri kapsamında 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilen edilirken, yasak kapsamında olmayan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar gönüllü olarak yasağı uygulayarak sokağa çıkmadı. İnsanların boş bıraktığı sokaklar yaban keçilerine kaldı.