Altın fiyatları... Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları her geçen gün artarken günlük olarak altın fiyatları araştırılıyor. Piyasalar hafta sonu kapalı ve yarın altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak edilirken vatandalar özellikle Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? sorusunu yöneltiyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:360,54 TL / Satış Fiyatı:363,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı: 584,10 TL / Satış Fiyatı:596,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.169,90 TL / Satış Fiyatı:1.192,80 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.338,20 TL / Satış Fiyatı:2.361,40 TL