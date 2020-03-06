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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün! Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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    06.03.2020 - 08:11 |

    Altın fiyatları bugün! Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında bilgi almak isteyenler, altın fiyatları bugün ne kadar? sorusuna cevap arıyor. Altın fiyatları güncel durumu hakkında bilgilenmek isteyenler, haberimizin içeriğinden 6 Mart 2020 Cuma günü altın fiyatlarına erişim sağlayabilir. İşte altın çeşitliliğinde son rakamlar...

    Altın fiyatları bugün! Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Son zamanlarda yükselen fiyatlarıyla her gün merak konusu olan altın fiyatları için merak artıyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgileneceği altın fiyatları ne kadar? Altının alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler ve var olan altınını bir ihtiyacını karşılamak için bozdurmak isteyenler, altın fiyatlarındaki alış/satış ivmesini incelemek istiyor. İşte 6 Mart 2020 altın fiyatları son durumu...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 329,15 TL / Gram altın satış fiyatı 329,22 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 519,81 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 531,55 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.036,36 TL / Yarım altın satış 1.063,11 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.144,20 TL / Tam altın satış fiyatı 2.197,74 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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