Altın fiyatları bugün! Haftanın son işlem gününde gram altın fiyatı - çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Son zamanlarda yükselen fiyatlarıyla her gün merak konusu olan altın fiyatları için merak artıyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgileneceği altın fiyatları ne kadar? Altının alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler ve var olan altınını bir ihtiyacını karşılamak için bozdurmak isteyenler, altın fiyatlarındaki alış/satış ivmesini incelemek istiyor. İşte 6 Mart 2020 altın fiyatları son durumu...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 329,15 TL / Gram altın satış fiyatı 329,22 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 519,81 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 531,55 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.036,36 TL / Yarım altın satış 1.063,11 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.144,20 TL / Tam altın satış fiyatı 2.197,74 TL

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