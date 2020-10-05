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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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    05.10.2020 - 16:34 |

    Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? Haftanın ilk gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimize ekledik. İşte 5 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

    Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

    Son zamanlarda yükselişiyle gündeme gelen altın fiyatlarındaki gidişat ne yönde? Haftanın ilk gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:474,36 TRY Satış Fiyatı:476,02 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:773,30 TRY Satış Fiyatı:779,30 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.544,10 TRY Satış Fiyatı:1.556,60 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.082,80 TRY Satış Fiyatı:3.100,80 TRY

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    Sirkte gösteri yapan ayı terbiyecisine saldırdıÇin'de bir sirkte gösteri yapan 200 kg ağırlığındaki ayı bir anda herkesin gözü önünde terbiyecisine saldırdı.
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