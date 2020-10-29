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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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    29.10.2020 - 07:27 |

    Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları büyük merakla araştırılıyor. Son günlerde rekor kıran altın fiyatları halen yükselişini korkuyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları...

    Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:504,09 TRY Satış Fiyatı:505,69 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:819,10 TRY Satış Fiyatı:826,80 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.638,40 TRY Satış Fiyatı:1.653,70 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.276,90 TRY Satış Fiyatı:3.294,90 TRY

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    İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
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