29.10.2020 - 07:27 |
Altın fiyatları bugün kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları büyük merakla araştırılıyor. Son günlerde rekor kıran altın fiyatları halen yükselişini korkuyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor? İşte 29 Ekim güncel altın fiyatları...
Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:504,09 TRY Satış Fiyatı:505,69 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:819,10 TRY Satış Fiyatı:826,80 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.638,40 TRY Satış Fiyatı:1.653,70 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.276,90 TRY Satış Fiyatı:3.294,90 TRY
İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.