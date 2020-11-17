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17.11.2020 - 09:05 |

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatlarını haberimize ekledik. Düşüşe geçen altın fiyatları vatandaşları meraklandırırken, bugüne ait alış - satış fiyatları çok konuşuluyor. Haftanın ikinci gününde güncel altın fiyatları şu şekilde...

Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Gün gün, saat saat, hatta dakika dakika değişiklik gösteren altın fiyatlarını istediği rakamda yakalamak isteyenler sürekli arayışta. Peki şu an altın fiyatları kaç lira? İşte 17 Kasım gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI:  Alış Fiyatı:466,91 TRY Satış Fiyatı:469,69 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI:  Alış Fiyatı:758,70 TRY Satış Fiyatı:772,60 TRY

YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.517,40 TRY Satış Fiyatı:1.540,60 TRY

TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.034,90 TRY Satış Fiyatı:3.071,80 TRY

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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyonİstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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