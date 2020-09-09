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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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    09.09.2020 - 15:16 |

    Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

    Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Yükselen altın fiyatları alıcısını üzerken, satıcısını mutlu ediyor. Peki haftanın 3. gününde gram, çeyrek altın fiyatları kaç para? İşte altının alış - satış durumu...

    Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

    Son zamanlarda büyük merak konusu olan ve gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında rekor seviyelere çıkan ardından bir daha fazla düşüş yaşamayan altın fiyatları Eylül ayının ilk haftasını nasıl geçirdi, şu an durumnasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını araştırırken, var olan altınını karlı bir şekilde Türk Lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 9 Eylül altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUM

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:463,16 TRY Satış Fiyatı:465,42 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:752,60 TRY Satış Fiyatı:761,90 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.500,60 TRY Satış Fiyatı:1.521,90 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.001,40 TRY Satış Fiyatı:3.032,40 TRY

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