03.09.2020 - 11:02 |
Altın fiyatları bugün kaç TL, Gram - çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Son zamanlarda gündem maddelerinden biri olan altın fiyatları ile ilgili büyük merak devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Altının alış ve satış fiyatını haberimize ekledik. Gram altın altın fiyatı 459 TL'ye alınırken, 462 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Eylül altın fiyatları
Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.
Bugün gram altın fiyatı 459 TL'ye alınırken, 462 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 747 TL'ye alınırken, 757 TL'ye satılıyor. Yarım altının ise alış fiyatı 1.489 TL iken, satış fiyatı 1.518 TL. Son olarak Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.979 TL iken, satış fiyatı 3.017 TL...
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Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.