Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram - Çeyrek altın fiyatları yükseldi mi?

Bugüne ait altın fiyatları merak ediliyor. Yeni haftada yeni altın fiyatları kaç lira? Son zamanlarda ivmesi sürekli yükselen altın fiyatları bu hafta ne durumda? Gram altın fiyatından araştırmaya başlayan vatandaşlar çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında da aramada bulunuyor. Bugün altın fiyatlarını yakından takip edenler için altın fiyatlarını tek tek sıraladık. İşte 20 Nisan 2020 Pazartesi gününe ait altın fiyatlarındaki güncel rakamlar...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:369,75 TL / Satış Fiyatı:373,59 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:599,00 TL / Satış Fiyatı:612,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.195,10 TL / Satış Fiyatı:1.224,30 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.390,70 TL / Satış Fiyatı:2.444,60 TL

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