Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram - Çeyrek altın fiyatları yükseldi mi?
Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Haftanın ilk gününde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Geçtiğimiz haftalarda sürekli artan altın fiyatları bu hafta da yükseldi mi? Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatlarındaki güncel durumu haberimizde derledik. Altın alacaklar, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altın bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı 20 Nisan 2020 Pazartesi günü haberimizde...
Bugüne ait altın fiyatları merak ediliyor. Yeni haftada yeni altın fiyatları kaç lira? Son zamanlarda ivmesi sürekli yükselen altın fiyatları bu hafta ne durumda? Gram altın fiyatından araştırmaya başlayan vatandaşlar çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında da aramada bulunuyor. Bugün altın fiyatlarını yakından takip edenler için altın fiyatlarını tek tek sıraladık. İşte 20 Nisan 2020 Pazartesi gününe ait altın fiyatlarındaki güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:369,75 TL / Satış Fiyatı:373,59 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:599,00 TL / Satış Fiyatı:612,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.195,10 TL / Satış Fiyatı:1.224,30 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.390,70 TL / Satış Fiyatı:2.444,60 TL