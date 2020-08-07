07.08.2020 - 07:53 |
Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram ve çeyrek altın fiyatı...(7 Ağustos 2020)
Altın fiyatları sabahın ilk ışıklarında ilgiyle araştırılmaya başladı. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Aynı zamanda altının alış ve satış fiyatı hakkında da bilgilenmek isteyenler altın fiyatlarını büyük merakla araştırıyor. İşte haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcısı altındaki son rakamları araştırmaya devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son altın fiyatlarını araştırmayı sürdürüyor. En çok Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç liradan işlem görüyor sorularının cevapları aranıyor. Peki Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatları...
7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:480,11 TL Satış Fiyatı: 480,25 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:798,30 TL Satış Fiyatı: 843,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.591,60 TL Satış Fiyatı:1.676,20 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.279,00 TL Satış Fiyatı: 3.459,00 TL
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.