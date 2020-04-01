Altın fiyatları canlı 2020: Gram - Çeyrek - Yarım - Tam altın fiyatları kaç lira?

Bir düşen bir yükselen altın fiyatlarındaki ivme bugün ne durumda? Yeni bir ayın ilk gününde altın almak isteyenler veya altın bozdurmak isteyenler, altın fiyatları güncel durumu hakkında bilgi almak istiyor. Bugün altın ne kadar? Yatırım amaçlı altın almak isteyen veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını merak ederken, var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Bugüne ait altın fiyatlarını haberimizde derledik. Sabahın ilk ışıklarından bu yana merak edilen altın fiyatlarında değişiklik olduğunda haberimizdeki rakamları da güncelleyeceğiz. Aynı zamanda güncel altın fiyatlarına yönelik linki haberimizin içeriğine de yerleştireceğiz. İster bu paylaşacağımız link üzerinden ister haberimizin içeriğindeki rakamlardan altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI 1 NİSAN 2020

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 337,42 TL / Gram altın satış fiyatı 337,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL

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