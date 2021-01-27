27.01.2021 - 07:28 |
Altın fiyatları bugün ne kadar? 27 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç lira?
Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Aşağı yönlü hareket eden altın fiyatlarındaki düşüşün ne kadar daha süreceği merak edilirken "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusu da sorulmaya devam ediyor. İşte 27 Ocak gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Pazartesi günü en yüksek 444 liraları gören gram altın kapanışı 441 liradan yaptı. Salı günü altın fiyatların büyük bir düşüş yaşanırken bugünkü son durum merak ediliyor. İşte 27 Ocak altın fiyatlarında son durum...
27 OCAK ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış- satış fiyatı: 432,98 TL - 437,09 TL
Çeyrek altın alış - satış fiyatı: 701,70 TL - 717,93 TL
Yarım altın alış- satış fiyatı: 1.403,97 TL - 1.434,87 TL
Tam altın alış- satış fiyatı: 2.807,38 TL - 2.840,28 TL