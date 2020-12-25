Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları canlı 2020: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını araştırırken, elinde olan altınını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 25 Aralık Cuma günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:456,59 TRY Satış Fiyatı:459,20 TRY

ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:742,00 TRY Satış Fiyatı:750,30 TRY

YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.483,90 TRY Satış Fiyatı:1.499,30 TRY

TAM ALTIN: Alış Fiyatı:2.962,90 TRY Satış Fiyatı:2.989,00 TRY

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