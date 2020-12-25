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25.12.2020 - 09:24 |

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları canlı 2020: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının alış ve satış durumu yakından takip ediliyor. Son zamanlara göre düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları canlı 2020: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını araştırırken, elinde olan altınını bozdurmak isteyenler altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 25 Aralık Cuma günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:456,59 TRY Satış Fiyatı:459,20 TRY

ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:742,00 TRY Satış Fiyatı:750,30 TRY

YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.483,90 TRY Satış Fiyatı:1.499,30 TRY

TAM ALTIN: Alış Fiyatı:2.962,90 TRY Satış Fiyatı:2.989,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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