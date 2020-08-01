Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın - çeyrek altın fiyatları canlı 2020 listesi!
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Son zamanların en yüksek rakamlarına ulaşan altın fiyatları vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Bugün altın almak isteyen veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Kurban Bayramı'nın ikinci gününde altının hem alış hem de satış fiyatı haberimizde...
Altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler merak içerisinde...Gün boyu altının hem alış hem de satış fiyatının güncel durumunu öğrenmek istiyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını bilmek isterken var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler altının alış fiyatını bilmek istiyor. Kurban Bayramı'nda da gündemden düşmeyen altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Gün gün veya saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor ve arayışa geçiriyor. İşte son dakika güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:448,89 TRY Satış Fiyatı:454,25 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:729,40 TRY Satış Fiyatı:745,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.454,40 TRY Satış Fiyatı:1.485,40 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.908,80 TRY Satış Fiyatı:2.961,70 TRY
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