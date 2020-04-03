Altın fiyatları yükseldi! İşte güncel tablo: Gram altın alış ve satış fiyatı
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. 3 Nisan 2020 Cuma günü altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Bugün en çok merak edilen sorular arasında yer alan Gram altın fiyatı haftanın son işlem gününde kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte cevabı...
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları bugün ne kadar? Her gün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiytaı ve yarım altın fiyatı tam altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları canlı 2020 sayfasını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları güncel durumu...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 345,99 TL / Gram altın satış fiyatı 346,17 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.015,96 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.042,84 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.101,98 TL / Tam altın satış fiyatı 2.155,83 TL