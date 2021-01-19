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19.01.2021 - 08:48 |

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış başladı. Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenler için altın fiyatlarının güncel durumunu haberimize ekledik. 19 Ocak 2021 Salı gününe ait gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte alış - satış durumu...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Bugün gram altın almak isteyenler için satış fiyatı 442 lira. Var olan gram altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 440 lira.

Bugün çeyrek altın almak isteyenler için satış fiyatı 729 lira. Var olan çeyrek altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 719 lira.

Altın fiyatları bugün ne kadar Gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira

Bugün yarım altın almak isteyenler için satış fiyatı 1.459 lira. Var olan yarım altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 1.438 lira.

Bugün tam altın almak isteyenler için satış fiyatı 2.908 lira. Var olan tam altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 2.867 lira.

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