Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı kaç lira?

Bugün gram altın almak isteyenler için satış fiyatı 442 lira. Var olan gram altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 440 lira.

Bugün çeyrek altın almak isteyenler için satış fiyatı 729 lira. Var olan çeyrek altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 719 lira.

Bugün yarım altın almak isteyenler için satış fiyatı 1.459 lira. Var olan yarım altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 1.438 lira.

Bugün tam altın almak isteyenler için satış fiyatı 2.908 lira. Var olan tam altınını bozdurmak isteyenler için de alış fiyatı 2.867 lira.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



