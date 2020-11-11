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11.11.2020 - 09:02 |

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç TL?

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının güne nasıl başladığını öğrenmek isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarının alış ve satışı kaç TL? Haftanın üçüncü gününde büyük merakla araştırılan altın fiyatları şu şekilde...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç TL?

Son zamanlarda rekor rakamlara ulaşan altın fiyatları düşmeye başladı. Nisan ayında artışı başlayan Kasım ayına kadar devam eden yüksek altın fiyatları yavaş yavaş inmeye başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını yazdık. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği güncel rakamlar haberimizin içeriğinde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:496,40 TRY Satış Fiyatı:499,84 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:806,70 TRY Satış Fiyatı:817,30 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.613,40 TRY Satış Fiyatı:1.634,60 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.226,50 TRY Satış Fiyatı:3.256,50 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kızı, damadı tarafından vurulan anne: Kızım, bedensel engelli kalabilirKaraman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen Karharman'ın (22) annesi Özlem Şahin, ''Kızıma sürekli şiddet uyguluyordu ve daha önce 3-4 kez bıçakladı. Kızım boşanma davası açmıştı ve Hakan, anlaşmalı olarak boşanacağını söyledi. Kızım da çocuklarını görmek için eve gittiğinde silahı başına doğrultmuş. Kızım engel olmak isterken sağ bacağından yaralandı. Doktorlar yüzde 80 oranında sakat kalabileceğini söyledi'' dedi.
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