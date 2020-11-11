Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram - çeyrek altının alış ve satış fiyatı kaç TL?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının güne nasıl başladığını öğrenmek isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarının alış ve satışı kaç TL? Haftanın üçüncü gününde büyük merakla araştırılan altın fiyatları şu şekilde...
Son zamanlarda rekor rakamlara ulaşan altın fiyatları düşmeye başladı. Nisan ayında artışı başlayan Kasım ayına kadar devam eden yüksek altın fiyatları yavaş yavaş inmeye başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını yazdık. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği güncel rakamlar haberimizin içeriğinde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:496,40 TRY Satış Fiyatı:499,84 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:806,70 TRY Satış Fiyatı:817,30 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.613,40 TRY Satış Fiyatı:1.634,60 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.226,50 TRY Satış Fiyatı:3.256,50 TRY