Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dakika: Gram altın fiyatı dudak uçuklatıyor!
Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin öğrenmek istediği gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı adeta dudak uçuklatıyor. Son zamanların en yüksek rakamına ulaşan altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 14 Nisan altın fiyatlarında alış ve satış fiyatı...
Altın fiyatlarındaki güncel durum nedir? Son zamanlarda gittikçe yükselen altın fiyatları günün ilk saatlerinde vatandaşları meraklandırdı. İlk olarak gram altın fiyatı hakkında bilgi almak isteyenler, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. 14 Nisan 2020 Salı günü altın fiyatları adeta zirvede...Bugün var olan altınını bozdurmak isteyenler veya yatırım amaçlı altın almak isteyenleri, altın fiyatları oldukça düşündürüyor. Altın fiyatları ne olacak? aramasında bulunan vatandaşlar ise her geçen gün yükselen fiyatlara şaşırmaya devam ediyor. İşte altın fiyatlarındaki son dakika güncel durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 370,58 TL / Satış Fiyatı:375,26 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 600,30 TL / Satış Fiyatı: 614,70 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 1.197,00 TL / Satış Fiyatı:1.229,00 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.393,90 TL / Satış Fiyatı:2.453,40 TL