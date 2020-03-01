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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları ne kadar? Gram altın - çeyrek altın kaç TL?
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    01.03.2020 - 16:34 |

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın - çeyrek altın kaç TL?

    Altın fiyatlarındaki son dakika durum merakla araştırılıyor. Bugün altın kaç liradan alınıyor? Kaç liradan satılıyor? 1 Mart 2020 Pazar günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? Milyonlarca vatandaş, altın ne kadar sorusuna cevap arıyor. Bugün altın ne kadar? Altın haberlerini yakından takip edenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik.

    Altın fiyatları ne kadar? Gram altın - çeyrek altın kaç TL?

    1 Mart 2020 Pazar günü altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Haftanın son günü fakat yeni ayın ilk günü olması nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş bekleyenler, internet üzerinden altın fiyatları ne kadar sorusuna cevap arıyor. Hediyelik amaçlı veya yatırım amaçlı altın alıp veya altın bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatı ve altının satış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte bugüne ait gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

    ALTIN FİYATLARI 1 MART 2020

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 317,03 TL / Gram altın satış fiyatı 317,14 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 521,12 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 532,90 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.038,99 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.065,80 TL

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.149,64 TL / Tam altın satış fiyatı 2.203,31 TL

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    Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
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