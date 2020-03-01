Altın fiyatları ne kadar? Gram altın - çeyrek altın kaç TL?

1 Mart 2020 Pazar günü altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Haftanın son günü fakat yeni ayın ilk günü olması nedeniyle altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş bekleyenler, internet üzerinden altın fiyatları ne kadar sorusuna cevap arıyor. Hediyelik amaçlı veya yatırım amaçlı altın alıp veya altın bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatı ve altının satış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte bugüne ait gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı...

ALTIN FİYATLARI 1 MART 2020

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 317,03 TL / Gram altın satış fiyatı 317,14 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 521,12 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 532,90 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.038,99 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.065,80 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.149,64 TL / Tam altın satış fiyatı 2.203,31 TL

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