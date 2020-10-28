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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün güncel rakamlar
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    28.10.2020 - 12:06 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün güncel rakamlar

    Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde başlayan yükselişi de geçen altın fiyatları rekor kırıyor. Gram altın bugün 503 TL'den alınırken, 505 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın kaç para oldu? İşte altın fiyatlarındaki güncel durum...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün güncel rakamlar

    Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:504,09 TRY Satış Fiyatı:505,69 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:819,10 TRY Satış Fiyatı:826,80 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.638,40 TRY Satış Fiyatı:1.653,70 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.276,90 TRY Satış Fiyatı:3.294,90 TRY

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    Sokak ortasında, karşısında biri varmış gibi kavga ettiAntalya'da bir kişi gece saatlerinde sokak ortasında, karşısında biri varmış gibi kavga etti. Atılan yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşan ve boşluğa yumruk atan kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi.
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