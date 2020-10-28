28.10.2020 - 12:06 |
Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün güncel rakamlar
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinde başlayan yükselişi de geçen altın fiyatları rekor kırıyor. Gram altın bugün 503 TL'den alınırken, 505 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın kaç para oldu? İşte altın fiyatlarındaki güncel durum...
Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:504,09 TRY Satış Fiyatı:505,69 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:819,10 TRY Satış Fiyatı:826,80 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.638,40 TRY Satış Fiyatı:1.653,70 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.276,90 TRY Satış Fiyatı:3.294,90 TRY