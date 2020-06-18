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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç lira?
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    18.06.2020 - 12:47 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç lira?

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. 18 haziran gününe ait altın fiyatlarında alış - satış durumu nasıl? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?Altın fiyatlarının ne olacağını öğrenmek için sabırsızlananlar arayışa geçiyor. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün kaç lira?

    Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Yaz mevsimi geldi ve düğün - nikah davetiyeleri gelmeye başladı. Arkadaşına, akrabasına, sevdiklerine hediyelik altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını sorguluyor. Nisan ayında rekor rakamlara yükselen altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Haziran ayında ise aynı dengede ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün altın kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2020

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:380,06 TL Satış Fiyatı:381,11 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:619,50 TL Satış Fiyatı:623,90 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.235,20 TL Satış Fiyatı:1.246,20 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.470,40 TL Satış Fiyatı:2.484,80 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Korsan taşımacıların "akrabayız" yalanıSon dakika haberlere göre, Muğla’nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bu ay korsan taşımacılara yönelik yapılan denetimlerde, 11 araca yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi. Korsan taşımacıların durdurulduklarında yakalanmamak için yanındaki müşterileri, "Akrabam" diyerek tanıttığı öğrenildi. Taksi şoförleri ise korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.
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