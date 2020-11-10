Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? Altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...
Son zamanlarda rekor rakamlara ulaşan altın fiyatları düşmeye başladı. Nisan ayında artışı başlayan Kasım ayına kadar devam eden yüksek altın fiyatları yavaş yavaş inmeye başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını yazdık. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği güncel rakamlar haberimizin içeriğinde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:498,06 TRY Satış Fiyatı:499,89 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:809,40 TRY Satış Fiyatı:817,40 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.618,80 TRY Satış Fiyatı:1.634,80 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.237,70 TRY Satış Fiyatı:3.257,00 TRY