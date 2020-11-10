Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?

Son zamanlarda rekor rakamlara ulaşan altın fiyatları düşmeye başladı. Nisan ayında artışı başlayan Kasım ayına kadar devam eden yüksek altın fiyatları yavaş yavaş inmeye başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını yazdık. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği güncel rakamlar haberimizin içeriğinde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:498,06 TRY Satış Fiyatı:499,89 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:809,40 TRY Satış Fiyatı:817,40 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.618,80 TRY Satış Fiyatı:1.634,80 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.237,70 TRY Satış Fiyatı:3.257,00 TRY

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