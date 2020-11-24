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24.11.2020 - 17:13 |

Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sabahın ilk ışıklarından bu zamana kadar devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar? Altın almak isteyenler altının satış fiyatını öğrenmek isterken, altınını bozdurmak isteyenler satış fiyatı hakkında bilgi almak istiyor. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor bilgi edinmek isteniyor. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarını haberimizde sıraladık. Aynı zamanda altın fiyatları canlı 2020 linkini de haberimize ekledik. İşte altın fiyatları alış - satış durumu ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar

Alış Fiyatı:463,68 TRY Satış Fiyatı:465,98 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar

Alış Fiyatı:753,50 TRY Satış Fiyatı:771,20 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar

Alış Fiyatı:1.507,50 TRY Satış Fiyatı:1.556,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar

Alış Fiyatı:3.014,90 TRY Satış Fiyatı:3.076,40 TRY

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Turist kadın polisi çileden çıkardı!İstanbul’da maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar genelde maske ve sigara yasağına uyarken, çoğu yabancı turistin bu kurala uymadığı görüldü. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.
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