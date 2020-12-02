02.12.2020 - 11:19 |
Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor. Her an ivmeyi aşağı veya yukarı çekebilme ihtimali olan altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte son dakika altın fiyatları haberimizde...
Günlük, saatlik, anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip edenler, güncel rakamları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Hediyesini veya yatırımını bugüne ait olan fiyatlara göre yapmak isteyenler, adeta ince eleyip sık dokuyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın bugün Alış Fiyatı:454,88 TRY Satış Fiyatı:456,87 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 742 TL'ye alınırken, 751 TL'ye satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın ise 1.486 TL'ye alınıyor, 1.511 TL'ye satılıyor.
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altının alış fiyatı 2.972 TL, satışı ise 2.992 TL.
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Ekmek fiyatlarına gizli zam!İstanbul Valiliği fırınları mercek altına aldı. " gramaj-fiyat " denetimi yaptı. O denetimlerde ise İstanbul’un bazı ilçelerinde esnafın resmi olmayan fiyat tarifeleri uyguladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine CNN TÜRK muhabirleri de sahaya indi farklı ilçelerden ekmek aldı. Bakın kaç gram ekmek kaça satılmış...