Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün ne kadar?

Günlük, saatlik, anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip edenler, güncel rakamları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Hediyesini veya yatırımını bugüne ait olan fiyatlara göre yapmak isteyenler, adeta ince eleyip sık dokuyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın bugün Alış Fiyatı:454,88 TRY Satış Fiyatı:456,87 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 742 TL'ye alınırken, 751 TL'ye satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın ise 1.486 TL'ye alınıyor, 1.511 TL'ye satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altının alış fiyatı 2.972 TL, satışı ise 2.992 TL.

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