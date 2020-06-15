15.06.2020 - 08:51 |
Altın fiyatları: canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları son dakika!
Altın fiyatları haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatlarını haberimizde derledik.
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı araış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL
TAM ALTIN
Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL