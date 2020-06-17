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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020 | Gram ve çeyrek altın kaç para?
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    17.06.2020 - 20:16 |

    Altın fiyatları canlı 2020 | Gram ve çeyrek altın kaç para?

    Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Altın fiyatları gün içinde düştü mü, yükseldi mi? Altının alış ve satış fiyatlarını haberimizde derledik İşte güncel altın fiyatları son dakika rakamları...

    Altın fiyatları canlı 2020 | Gram ve çeyrek altın kaç para?

    Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Yaz mevsimi geldi ve düğün - nikah davetiyeleri gelmeye başladı. Arkadaşına, akrabasına, sevdiklerine hediyelik altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını sorguluyor. Nisan ayında rekor rakamlara yükselen altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Haziran ayında ise aynı dengede ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün altın kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2020

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:380,06 TL Satış Fiyatı:381,11 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:619,50 TL Satış Fiyatı:623,90 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.235,20 TL Satış Fiyatı:1.246,20 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.470,40 TL Satış Fiyatı:2.484,80 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Sağlık Bakanı Koca'dan 'vaka sayısındaki dalgalanma' açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.Koca: "(Vaka sayısındaki dalgalanma) Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde."
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