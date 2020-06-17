Altın fiyatları canlı 2020 | Gram ve çeyrek altın kaç para?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış başladı. Altın fiyatları gün içinde düştü mü, yükseldi mi? Altının alış ve satış fiyatlarını haberimizde derledik İşte güncel altın fiyatları son dakika rakamları...
Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Yaz mevsimi geldi ve düğün - nikah davetiyeleri gelmeye başladı. Arkadaşına, akrabasına, sevdiklerine hediyelik altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını sorguluyor. Nisan ayında rekor rakamlara yükselen altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Haziran ayında ise aynı dengede ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün altın kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları haberimizde...
ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2020
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:380,06 TL Satış Fiyatı:381,11 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:619,50 TL Satış Fiyatı:623,90 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.235,20 TL Satış Fiyatı:1.246,20 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.470,40 TL Satış Fiyatı:2.484,80 TL