Altın fiyatları canlı 2020 linki: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları 17 Nisan

Altın alışverişi yapmak isteyenlerin merakla takibinde olduğu altın fiyatları yoğun ilgi görüyor. Nisan ayında zirveye ulaşan altın fiyatları bugün ne kadar? Gün gün ve saat saat yükselen altın fiyatlarındaki son duruma göre altınını bozdurmak isteyenler veya altın almak isteyenler harekete geçecek. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı güncel durumu nedir? 17 Nisan 2020 Cuma günü haftanın son işlem gününde altın fiyatları ne olacak? İşte altın çeşitliliğinde fiyat aralığı...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:376,07 TL / Satış Fiyatı:380,77 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:609,20 TL / Satış Fiyatı:623,70 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.214,60 TL / Satış Fiyatı:1.247,10 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.429,30 TL / Satış Fiyatı:2.490,30 TL

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