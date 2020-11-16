16.11.2020 - 15:07 |
Altın fiyatları canlı 2020 listesi : Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları anlık takip bugün...
Altın fiyatları listesi ilgiyle araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta düşmeye başlayan altın fiyatları bu haftaya nasıl bir giriş yaptı? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki anlık durumu haberimize ekledik. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları...
Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatlarının her birine haberimizde yer verdik. Gram altın, çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere, yarım ve tam altın fiyatlarının da alış ve satış durumlarını yazdık.
Haftanın ilk gününde gram altın 466,45 TL'den alınırken, 468,17 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 759,00 TL'den alınırken, 771,20 TL'ye satılıyor. Yarım altın 1.518,00 TL'ye alınırken, 1.538,30 TL'den satılıyor. Son olarak tam altın 3.037,30 TL'ye alınırken, 3.066,40 TL'ye satılıyor.