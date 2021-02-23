23.02.2021 - 08:53 |
Altın fiyatları canlı 2021 grafiği: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları güne nasıl başladı merak konusu. Son zamanlarda düşük seyirde devam eden altın fiyatlarındaki son dakika durumu haberimize ekledik. İşte altının alış ve satış durumundaki güncel rakamlar...
Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte haftanın ilk gününde canlı - güncel altın fiyatları listesi haberimizde...
BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:408,95 TRY Satış Fiyatı:410,67 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:667,00 TRY Satış Fiyatı:683,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.333,00 TRY Satış Fiyatı:1.369,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.658,00 TRY Satış Fiyatı:2.730,00 TRY