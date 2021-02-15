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15.02.2021 - 10:07 |

Altın fiyatları canlı 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları alıcısını ve satıcısını arayışa geçiriyor. İşte altın fiyatları canlı 2021 listesi ile gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları canlı 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün ne kadar?

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? CANLI 2021 LİSTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sokak köpeğinin gözlerini oyup sopayla öldüresiye dövdülerMersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, gözleri oyulmuş, sopayla dövüldüğü tahmin edilen sokak köpeği, tedaviye alındı. Vatandaşlar, köpeğe işkence edip döven kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.
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