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22.02.2021 - 08:14 |

Altın fiyatları canlı 2021: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları canlı 2021 listesini haberimize ekledik. Bugün altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar altının hem alış hem de satış fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son dakika güncel durum...

Altın fiyatları canlı 2021: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları kaç TL?

Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler için son dakika altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Özellikle gram altın ve çeyrek altının fiyatının gündemden düşmediği bugünlerde altın alıcısını ve satıcısını düşündürmeye devam ediyor. Peki bugün gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları ne kadar?

BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN FİYATI

Bugün gram altınım alış Fiyatı:400,90 TL, satış fiyatı ise 402,61 TL.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Bugün çeyrek altının alış fiyatı 653,00 TL, satış fiyatı ise 677,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Bugün yarım altının alış fiyatı 1.307,00 TL, satış fiyatı ise 1.354,00 TL

TAM ALTIN FİYATI

Bugün tam altın fiyatının alış fiyatı 2.606,00 TL, satış fiyatı ise 2.689,00 TL

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