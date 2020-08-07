Altın fiyatları canlı ekranı için TIKLA-7 Ağustos 2020! Son dakika bugün gram, çeyrek altın kaç TL, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan rekor atış sonrasında bir düşüş hareketliliği oldu. Sabah saatlerinde gram altının satış fiyatı 513 TL iken saat 16.59'da ise 490,71 TL oldu. Altın fiyatlarında artış ve düşüş hareketliliği ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte 7 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...

7 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI (ALIŞ-SATIŞ)

Gram Altın Alış Fiyatı: 481,82 TL

Gram Altın Satış Fiyatı: 490,71 TL

Çeyrek Altın Alış Fiyatı:782,50 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı:834,20 TL

Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.559,40 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı: 1.668,40 TL

Tam Altın Alış Fiyatı: 3.120,20 TL

Tam Altın Satış Fiyatı:3.228,70 TL

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