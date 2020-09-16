Altın fiyatları bugün kaç TL? Gram - çeyrek altın fiyatı alış - satış durumu...

Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. Altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek isteyen vatandaşlar için son dakika altın fiyatları şu şekilde;

Gram altının alış fiyatı 471,70 TL. Satış fiyatı ise 473,60 TL.

Çeyrek altının alış fiyatı 766,20 TL. Satış fiyatı ise 774,70 TL.

Yarım altının alış fiyatı 1.527,10 TL. Satış fiyatı ise 1.548,00 TL.

Tam altının alış fiyatı 3.055,00 TL. Satış fiyatı ise 3.083,60 TL.

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