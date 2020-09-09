Altın fiyatları canlı kur | Bugün gram, çeyrek altın fiyatları güncel durum
Altın fiyatları canlı kur yakından takip ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları hakkında bilgilenmek isteyenler, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Bugüne ait güncel rakamları haberimizde derledik. İşte haftanın üçüncü gününde gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları canlı kur takip ekranı...
Son zamanlarda büyük merak konusu olan ve gündemden düşmeyen altın fiyatları bugün de konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak Nisan ayında rekor seviyelere çıkan ardından bir daha fazla düşüş yaşamayan altın fiyatları Eylül ayının ilk haftasını nasıl geçirdi, şu an durumnasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler altının satış fiyatını araştırırken, var olan altınını karlı bir şekilde Türk Lirasına çevirmek isteyenler, altının alış fiyatını araştırıyor. İşte 9 Eylül altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUM
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:463,16 TRY Satış Fiyatı:465,42 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:752,60 TRY Satış Fiyatı:761,90 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.500,60 TRY Satış Fiyatı:1.521,90 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.001,40 TRY Satış Fiyatı:3.032,40 TRY
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Türkiye'nin altın ithalatı arttı
Türkiye'nin ağustosta altın ithalatı 37,6 ton oldu, gümüş ithalatı rekor kırdı.
Türkiye'nin 2020 yılı Ağustos ayında altın ithalatı geçene yılın aynı ayına göre %236,1 artışla 37 bin 611 Kg oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 11 bin 190 Kg olmuştu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 102 bin 660 Kg oldu. Böylece gümüş ithalatı rekor seviyede gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 3 bin 858 Kg olmuştu.