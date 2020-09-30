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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı takip sayfası bugünkü son durum: 30 Eylül son dakika çeyrek altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, gram, yarım ve tam kaç lira?
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    30.09.2020 - 13:50 |

    Altın fiyatları canlı takip sayfası bugünkü son durum: 30 Eylül son dakika çeyrek altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, gram, yarım ve tam kaç lira?

    Altın fiyatlarında dün bir yükseliş ivmesi yaşandı. Gram altın 476 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bugün ise altın fiyatlarında aşağı doğru bir hareketlilik yaşandı ve düşüş oldu. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. İşte 30 Eylül 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları canlı takip sayfası bugünkü son durum: 30 Eylül son dakika çeyrek altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu, gram, yarım ve tam kaç lira?

    Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen hafta altın fiyatlarında bir düşüş meydana gelmişti. Yaşanan dalgalanmalar sonrasında altın fiyatları dün tekrar yükselmeye başladı. Bugün ise altın tekrar aşağı doru bir seyir izlemeye başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları son durumu haberimizde yer alıyor. İşte 30 Eylül altın fiyatları...

    30 EYLÜL 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 472,42 TL

    Gram altın satış fiyatı: 472,54 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:761,45 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:778,86 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.518,13 TL

    Yarım altın satış fiyatı: 1.557,71 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.140,97 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.220,23 TL

    BİLEZİK 22 AYAR

    Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 434,02 TL

    Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 434,44 TL

    ALTIN ONS

    Altın Ons alış fiyatı: 1.886

    Altın Ons satış fiyatı: 1.886

     

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    Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtı!Azerbaycan, Ermenistan'a karşı başlattığı harekatta Türk yapımı Bayraktar SİHA'ları etkin bir şekilde kullanıyor. Cephedeki Ermeni askerler ise SİHA'ları etkisiz hale getirmek için yerden ateş açsalar da atılan bombalar karşısında çaresiz kalıyorlar.
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