MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları 6 Kasım canlı takip ekranı, kaç TL: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
ABONE OL
06.11.2020 - 16:02 |

Altın fiyatları 6 Kasım canlı takip ekranı, kaç TL: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Bugün sabah saat 10.20'de gram altın alış fiyatı 529,47 TL iken saat 14.26'de gram altın alış fiyatı 534,94 TL iken satış fiyatı ise 53,07 TL oldu. İşte 6 Kasım gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...

Altın fiyatları 6 Kasım canlı takip ekranı, kaç TL: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında bir yükseliş bulunuyor. Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ise gündemde takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 873,52 TL oldu. İşte 6 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmeleri...

ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2020

GRAM ALTIN SON DURUMU

Gram altın alış fiyatı ne kadar?

Gram altın alış fiyatı: 534,94

Gram altın satış fiyatı ne kadar?

Gram altın satış fiyatı: 535,07

ÇEYREK ALTIN SON DURUM

Çeyrek altın alış fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı: 854,04

Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın satış fiyatı: 873,52

YARIM ALTIN SON DURUM

Yarım altın alış fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı: 1.702,75

Yarım altın satış fiyatı ne kadar?

Yarım altın satış fiyatı: 1.747,03

TAM ALTIN SON DURUM

Tam altın alış fiyatı ne kadar?

Tam altın alış fiyatı: 3.522,92

Tam altın satış fiyatı ne kadar?

Tam altın satış fiyatı:3.611,60

 

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktıİzmir’in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi’ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremden iki dakika önce denizde oluşan farklı dalgalanmalar ise adeta depremin habercisi oldu görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6,6'lık depremin yeni görüntüleri! Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar...

6,6'lık depremin yeni görüntüleri! Tonlarca ağırlıktaki beton bloklar...

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Ayda taburcu oldu

Son dakika! 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Ayda taburcu oldu

Sıradaki Haber