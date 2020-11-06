Altın fiyatları 6 Kasım canlı takip ekranı, kaç TL: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası detaylar araştırılmaya başlandı. Bugün sabah saat 10.20'de gram altın alış fiyatı 529,47 TL iken saat 14.26'de gram altın alış fiyatı 534,94 TL iken satış fiyatı ise 53,07 TL oldu. İşte 6 Kasım gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında bir yükseliş bulunuyor. Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ise gündemde takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. Çeyrek altın alış fiyatı bugün 873,52 TL oldu. İşte 6 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
ALTIN FİYATLARI 6 KASIM 2020
GRAM ALTIN SON DURUMU
Gram altın alış fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 534,94
Gram altın satış fiyatı ne kadar?
Gram altın satış fiyatı: 535,07
ÇEYREK ALTIN SON DURUM
Çeyrek altın alış fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 854,04
Çeyrek altın satış fiyatı ne kadar?
Çeyrek altın satış fiyatı: 873,52
YARIM ALTIN SON DURUM
Yarım altın alış fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı: 1.702,75
Yarım altın satış fiyatı ne kadar?
Yarım altın satış fiyatı: 1.747,03
TAM ALTIN SON DURUM
Tam altın alış fiyatı ne kadar?
Tam altın alış fiyatı: 3.522,92
Tam altın satış fiyatı ne kadar?
Tam altın satış fiyatı:3.611,60