Altın fiyatları... Çeyrek ve gram altım alış-satış fiyatları...

Bu hafta altın fiyatları yükselişteydi. Mayıs ayının 7'sinde rekor kıran altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti ve bu hafta sıçrama yaptı. Gram altın 380 liralara çıkarken özellikle 'Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?' sorusu soruluyor.

ALTIN FİYATLARI

Bugün altın fiyatlarında bugün de artış yaşanıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 378,40 TL Satış 381,56 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 613,00 TL Satış 626,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.226,00 TL Satış 1.251,30 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış 2.453,00 TL Satış 2.480,30 TL