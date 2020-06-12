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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları... Çeyrek ve gram altım alış-satış fiyatları...
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    12.06.2020 - 13:31 |

    Altın fiyatları... Çeyrek ve gram altım alış-satış fiyatları...

    Haftanın son gününde piyasaların durumu merak edilirken altın fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. Yatırımcılar son gelişmeleri takip edip 'Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?' diye soruyor.

    Altın fiyatları... Çeyrek ve gram altım alış-satış fiyatları...

    Bu hafta altın fiyatları yükselişteydi. Mayıs ayının 7'sinde rekor kıran altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti ve bu hafta sıçrama yaptı. Gram altın 380 liralara çıkarken özellikle 'Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?' sorusu soruluyor.

    ALTIN FİYATLARI

    Bugün altın fiyatlarında bugün de artış yaşanıyor.

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 378,40 TL Satış 381,56 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 613,00 TL Satış 626,10 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış 1.226,00 TL Satış 1.251,30 TL

    TAM ALTIN FİYATLARI

    Alış 2.453,00 TL Satış 2.480,30 TL

    Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.
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