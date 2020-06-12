12.06.2020 - 13:31 |
Altın fiyatları... Çeyrek ve gram altım alış-satış fiyatları...
Haftanın son gününde piyasaların durumu merak edilirken altın fiyatları da yoğun şekilde araştırılıyor. Yatırımcılar son gelişmeleri takip edip 'Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?' diye soruyor.
Bu hafta altın fiyatları yükselişteydi. Mayıs ayının 7'sinde rekor kıran altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti ve bu hafta sıçrama yaptı. Gram altın 380 liralara çıkarken özellikle 'Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar?' sorusu soruluyor.
ALTIN FİYATLARI
Bugün altın fiyatlarında bugün de artış yaşanıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 378,40 TL Satış 381,56 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 613,00 TL Satış 626,10 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 1.226,00 TL Satış 1.251,30 TL
TAM ALTIN FİYATLARI
Alış 2.453,00 TL Satış 2.480,30 TL
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