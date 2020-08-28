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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları: Gram, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? (28 Ağustos 2020)
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    28.08.2020 - 09:47 |

    Altın fiyatları: Gram, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? (28 Ağustos 2020)

    Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselişini korumaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatını haberimizde derledik. İşte 28 Ağustos 2020 Cuma gününe ait altın fiyatları...

    Altın fiyatları: Gram, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? (28 Ağustos 2020)

    Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün gram altın 458 TL'den alınırken, 461 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 745 TL'den alınıyor, 755 TL'ye satılıyor. Yarım altın fiyatı 1487 TL'den alınıyor, 1514 TL'ye satılıyor. Son olarak Tam altın fiyatı ise 2978 TL'den alınıyor, 3014 TL'ye satılıyor.

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    Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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