Altın fiyatları: Gram, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL? (28 Ağustos 2020)

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bugün gram altın 458 TL'den alınırken, 461 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatı ise 745 TL'den alınıyor, 755 TL'ye satılıyor. Yarım altın fiyatı 1487 TL'den alınıyor, 1514 TL'ye satılıyor. Son olarak Tam altın fiyatı ise 2978 TL'den alınıyor, 3014 TL'ye satılıyor.

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