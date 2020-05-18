Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları yükseliyor!

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre yükseldi. Hediyelik ve ya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak ve ya yatırımındaki karı öğrenmek için altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Peki bugün altın ne kadar? İşte yeni haftanın ilk günün altın fiyatları son dakika durumu...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:387,13 TL Satış Fiyatı:390,36 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:629,30 TL Satış Fiyatı:639,60 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.258,50 TL Satış Fiyatı:1.278,70 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.506,00 TL Satış Fiyatı:2.550,30 TL

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