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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları yükseliyor!
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    18.05.2020 - 10:55 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları yükseliyor!

    Altın fiyatları güncel durumu merakla araştırılıyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları bugün 2020 araması yoğun ilgi görüyor. Gram altın fiyatı sabahın ilk saatlerinde yükselmeye başladı. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları haberimizde...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları yükseliyor!

    18 Mayıs 2020 Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre yükseldi. Hediyelik ve ya yatırım amaçlı altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak ve ya yatırımındaki karı öğrenmek için altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Peki bugün altın ne kadar? İşte yeni haftanın ilk günün altın fiyatları son dakika durumu...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:387,13 TL Satış Fiyatı:390,36 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:629,30 TL Satış Fiyatı:639,60 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.258,50 TL Satış Fiyatı:1.278,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.506,00 TL Satış Fiyatı:2.550,30 TL

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    Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdiTürkiye'de ve yurt dışında yüzlerce şubesi olan “Meşhur Adıyaman Çiğ köftecisi” markasının sahibi Ömer Aybak, Sarıyer Uskumruköy’deki villasına giderken lüks otomobiliyle kaza geçirdi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosikletli Aybak'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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