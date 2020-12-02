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02.12.2020 - 09:37 |

Altın fiyatları güncel bugüne ait canlı grafik! Gram, çeyrek altın fiyatı düşer mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının da alış-satış durumları merak ediliyor. Haftanın üçüncü gününde altın almak veya bozdurmak isteyenlere güncel altın fiyatlarının haberimize ekledik. Bugün gram altın 456 TL'den alınırken, 458 TL'ye satılıyor. Peki altın fiyatları daha da düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları güncel bugüne ait canlı grafik! Gram, çeyrek altın fiyatı düşer mi, yükselecek mi?

Günlük, saatlik, anlık olarak değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip edenler, güncel rakamları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Hediyesini veya yatırımını bugüne ait olan fiyatlara göre yapmak isteyenler, adeta ince eleyip sık dokuyor.

Çeyrek altın bugün 742 TL'ye alınırken, 751 TL'ye satılıyor. Yarım altın ise 1.486 TL'ye alınıyor, 1.511 TL'ye satılıyor. Son olarak da tam altının alış fiyatı 2.972 TL, satışı ise 2.992 TL.

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