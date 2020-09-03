Altın fiyatları güncel durum: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.

Bugün gram altın fiyatı 459 TL'ye alınırken, 462 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 747 TL'ye alınırken, 757 TL'ye satılıyor. Yarım altının ise alış fiyatı 1.489 TL iken, satış fiyatı 1.518 TL. Son olarak Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.979 TL iken, satış fiyatı 3.017 TL...

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