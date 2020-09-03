03.09.2020 - 14:52 |
Altın fiyatları güncel durum: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Bugün altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatını haberimizde paylaştık. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son güncel durum nasıl? Zirve rakamlara erişen altın fiyatları 3 Eylül günü şu şekilde...
Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.
Bugün gram altın fiyatı 459 TL'ye alınırken, 462 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 747 TL'ye alınırken, 757 TL'ye satılıyor. Yarım altının ise alış fiyatı 1.489 TL iken, satış fiyatı 1.518 TL. Son olarak Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.979 TL iken, satış fiyatı 3.017 TL...
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Mutlulukları yarım kalan çiftin kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktıAydın'da kına gecesi dönüşü Bursa- İzmir yolunda kaza yapan hafif ticari araçta Mutlu Varol yaşamını yitirdi, nişanlısı Seren Taşdemir ile 2 akrabası ise ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Seren Taşdemir'in "Cuma günü düğünüm olacak taburcu olabilir miyim" sözleri acı haberi henüz veremeyen yakınlarını üzüntüye boğdu. Öte yandan Bursa'da düğün töreni ve eğlencesi yapmayı planlayan çiftin Aydın'daki kına gecesinde çekilen mutlu anlarının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.