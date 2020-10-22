22.10.2020 - 11:10 |
Altın fiyatları güncel durum: Gram - çeyrek altın fiyatları düşer mi, ne olacak?
Altın fiyatları ile ilgili anlık takip devam ediyor. Zaman zaman yükselen ve düşen altın fiyatlarında bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altının alış ve satış durumu 22 Ekim 2020 Perşembe günü...
Bugün altın almak veya altın bozdurmak için arayışa geçen vatandaşlara altın fiyatlarının hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizde düzenledik. Yatırımı altın üzerine olan vatandaşlar ise ne kadar kar yaptıklarını hesaplamak için harekete geçiyor. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe gününe ait gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:480,11 TRY Satış Fiyatı:481,96 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:780,20 TRY Satış Fiyatı:788,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.560,10 TRY Satış Fiyatı:1.575,70 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.120,10 TRY Satış Fiyatı:3.139,30 TRY