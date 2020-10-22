Altın fiyatları güncel durum: Gram - çeyrek altın fiyatları düşer mi, ne olacak?

Bugün altın almak veya altın bozdurmak için arayışa geçen vatandaşlara altın fiyatlarının hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizde düzenledik. Yatırımı altın üzerine olan vatandaşlar ise ne kadar kar yaptıklarını hesaplamak için harekete geçiyor. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe gününe ait gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:480,11 TRY Satış Fiyatı:481,96 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:780,20 TRY Satış Fiyatı:788,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.560,10 TRY Satış Fiyatı:1.575,70 TRY

TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.120,10 TRY Satış Fiyatı:3.139,30 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



