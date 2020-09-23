23.09.2020 - 00:34 |
Altın fiyatları güncel grafik - Canlı gram, çeyrek altın fiyatları kaç para?
Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatlarına ilgi devam ediyor. Gün içinde değişkenlik gösterebilen saat saat ya artan, yada düşüşe geçen altın fiyatlarındaki güncel grafiği haberimizde derledik. Gram, çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının canlı akışını ekledik. İşte 23 eylül 2020 Çarşamba gününe ait altının alış ve satış durumu...
Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları için arayış hız kesmiyor. Nisan ayında yükselmeye başlayan ve halen günden güne artışa devam eden altın fiyatlarındaki son durum nasıl? Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyenlerin öğrenmek istediği altın fiyatları haberimizde. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları son dakika...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:469,09 TRY Satış Fiyatı:470,97 TRY
ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:762,30 TRY Satış Fiyatı:771,00 TRY
YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.519,80 TRY Satış Fiyatı:1.540,10 TRY
TAM ALTIN: Alış Fiyatı:3.039,70 TRY Satış Fiyatı:3.068,30 TRY