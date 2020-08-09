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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları güncel liste | Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?
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    09.08.2020 - 21:37 |

    Altın fiyatları güncel liste | Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen altın fiyatları yine merak konusu oldu. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatları bugün kaç lira? Gram altın 483,14 TL'den alınırken, 491,03 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın kaç TL? İşte altın çeşitliliğindeki güncel rakamlar...

    Altın fiyatları güncel liste | Gram altın, çeyrek altın bugün kaç TL?

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:483,14 TRY Satış Fiyatı:491,03 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:785,10 TRY Satış Fiyatı:834,80 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.565,40 TRY Satış Fiyatı:1.669,50 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.130,80 TRY Satış Fiyatı:3.299,70 TRY

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