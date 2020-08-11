Altın fiyatları güncel liste: Gram altın, çeyrek altın ücreti kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:479,86 TRY Satış Fiyatı:483,43 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:779,80 TRY Satış Fiyatı:807,30 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.554,60 TRY Satış Fiyatı:1.614,50 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.109,80 TRY Satış Fiyatı:3.215,10 TRY