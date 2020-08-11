11.08.2020 - 07:45 |
Altın fiyatları güncel liste: Gram altın, çeyrek altın ücreti kaç para?
Gram,çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış haftanın ikinci günü de devam ediyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin takip ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Bugün gram altın 479,86 TL'den alınırken, 483,43 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor?
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:479,86 TRY Satış Fiyatı:483,43 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:779,80 TRY Satış Fiyatı:807,30 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.554,60 TRY Satış Fiyatı:1.614,50 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.109,80 TRY Satış Fiyatı:3.215,10 TRY
İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.