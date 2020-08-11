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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları güncel liste: Gram altın, çeyrek altın ücreti kaç para?
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    11.08.2020 - 07:45 |

    Altın fiyatları güncel liste: Gram altın, çeyrek altın ücreti kaç para?

    Gram,çeyrek, yarım, tam altın fiyatları için meraklı arayış haftanın ikinci günü de devam ediyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin takip ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. Bugün gram altın 479,86 TL'den alınırken, 483,43  TL'ye satılıyor. Peki çeyrek altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor?

    Altın fiyatları güncel liste: Gram altın, çeyrek altın ücreti kaç para?

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:479,86 TRY Satış Fiyatı:483,43 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:779,80 TRY Satış Fiyatı:807,30 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.554,60 TRY Satış Fiyatı:1.614,50 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.109,80 TRY Satış Fiyatı:3.215,10 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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