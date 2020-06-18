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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...
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    18.06.2020 - 10:18 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

    Gram altın, çeyrek altın bugün kaç liradan alınıp, kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarıyla yakından ilgilenenler, saat saat altın fiyatları durumundan haberdar olmak istiyor. Bugün altının alış ve satış fiyatı kaç TL? Kimi hediyelik, kimi yatırım için altın almayı düşünürken,son dakika altın fiyatları canlı 2020 rakamlarını haberimizde derledik. İşte bugüne ait altın ne kadar? sorusunun yanıtı...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

    Hafta boyu gün gün merak konusu olan aynı zamanda saat saat takip edilen altın fiyatları nasıl devam ediyor? Hafta başında düşük seyirde başlayan altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde kaç TL? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarının son dakika rakamlarını haberimizde derledik. İşte hem alış hem de satış fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:381,11 TL Satış Fiyatı:382,15 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:621,10 TL Satış Fiyatı:625,50 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.238,50 TL Satış Fiyatı:1.249,50 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.476,90 TL Satış Fiyatı:2.491,30 TL

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    Antalya'da dehşet! Başına poşet geçirip, intihar ettiAntalya'da, bunalımda olduğu öne sürülen Özgü F. (38), başını koli bandıyla sarıp, poşet geçirdikten sonra boğazını bıçakla keserek, yaşamına son verdi. Özgü F.'nin cesedinin yanında, 'Kendi tercihimdir, kimse sorumlu değildir. Kardeşimin üzerine defnedin beni bye' yazılı not bulundu.
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