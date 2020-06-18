Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

Hafta boyu gün gün merak konusu olan aynı zamanda saat saat takip edilen altın fiyatları nasıl devam ediyor? Hafta başında düşük seyirde başlayan altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde kaç TL? Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarının son dakika rakamlarını haberimizde derledik. İşte hem alış hem de satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:381,11 TL Satış Fiyatı:382,15 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:621,10 TL Satış Fiyatı:625,50 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.238,50 TL Satış Fiyatı:1.249,50 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.476,90 TL Satış Fiyatı:2.491,30 TL

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