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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları güncel rakamlar | Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
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    19.03.2020 - 14:20 |

    Altın fiyatları güncel rakamlar | Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

    Altın fiyatları için meraklı arayış devam ediyor. Günün ilk saatlerinden bu yana devam eden altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı kaç lira? Altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 19 Mart 2020 Perşembe günü altın fiyatları...

    Altın fiyatları güncel rakamlar | Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

    Son dakika altın fiyatlarını merak edenler harekete geçti. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, gram altın ve çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım altın ve tam altın fiyatlarında altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatları güncel durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 310,01 TL / Gram altın satış fiyatı 310,21 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 499,24 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 510,86 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 995,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.021,71 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Tam altın alış fiyatı 2.059,36 TL / Tam altın satış fiyatı 2.112,16 TL

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    Küresel satış dalgasıyla altın ve petrol geriledi

    Yatırımcıların, küresel düzeyde merkez bankalarının koordinasyon içinde aldıkları önlemlerin etkilerini beklerken, petrol hafif yükselirken, altın düştü.

    Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 27.19 dolara kadar yükseldikten sonra, düne göre yüzde 1.1 artıda 25.25 dolara çekildi. ABD hafif ham petrolü seans başında yüzde 20 dolayında yükseldikten sonra yüzde 7.1 artışla 21.81 dolar düzeyine döndü.

    Küresel emtia piyasalarında;

    - gümüş, yüzde 0.82 artışla 12.08 dolardan,

    - altın, yüzde 0.29 düşüşle 1,489.49 dolardan,

    - bakır, yüzde 7.99 düşüşle 4,734 dolardan,

    - platin, yüzde 0.13 artışla 626.99 dolardan ve

    - paladyum yüzde 0.67 düşüşle 1,589.05 dolardan işlem görüyor.

    İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldiİstanbul'da saf alkol içerek hayatını kaybeden Türkmenistanlıların sayısı 20'ye yükseldi. 34 Türkmenistan vatandaşının ise çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi olanların ifadelerinde corona virüsünden korunmak için saf alkol tükettiklerini söylediği öğrenildi.
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