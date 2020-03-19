Altın fiyatları güncel rakamlar | Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

Son dakika altın fiyatlarını merak edenler harekete geçti. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, gram altın ve çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere yarım altın ve tam altın fiyatlarında altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. İşte altın fiyatları güncel durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 310,01 TL / Gram altın satış fiyatı 310,21 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 499,24 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 510,86 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 995,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.021,71 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.059,36 TL / Tam altın satış fiyatı 2.112,16 TL

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Küresel satış dalgasıyla altın ve petrol geriledi

Yatırımcıların, küresel düzeyde merkez bankalarının koordinasyon içinde aldıkları önlemlerin etkilerini beklerken, petrol hafif yükselirken, altın düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 27.19 dolara kadar yükseldikten sonra, düne göre yüzde 1.1 artıda 25.25 dolara çekildi. ABD hafif ham petrolü seans başında yüzde 20 dolayında yükseldikten sonra yüzde 7.1 artışla 21.81 dolar düzeyine döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.82 artışla 12.08 dolardan,

- altın, yüzde 0.29 düşüşle 1,489.49 dolardan,

- bakır, yüzde 7.99 düşüşle 4,734 dolardan,

- platin, yüzde 0.13 artışla 626.99 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 1,589.05 dolardan işlem görüyor.