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    HaberlerEkonomi Haberleri Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı arttı mı? İşte son durum...
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    08.08.2020 - 09:24 |

    Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı arttı mı? İşte son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu? Özellikle yatırım amacıyla altın alan vatandaşlar altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişten faydalanmaya çalışıyor. Uzmanlar altın alımları konusunda uyarılarda bulunuyor. İbre tersine döndüğünde zarar etme ihtimalleri de göz önünde bulundurulmalı. 8 Ağustos 2020 itibariyle gram altın fiyatı 476 liradan satılıyor.

    Güncel altın fiyatları 8 Ağustos 2020 | Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı arttı mı? İşte son durum...

    Altın ne kadar? Kapalıçarşı'da altının gramı ne kadardan işlem görüyor. Yatırımcılar altında yaşanan hızlı yükselişi fırsata çevirmeye çalışırken uzmanlar temkinli gidilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatlarında son durum değerlendirmesi.

    8 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Altının gram fiyatı alış: 476,10 satış: 476,23

    Cumhuriyet altını fiyatı alış: 1.663,60 satış:1.678,69

    Yarım altın fiyatı alış: 830,52 satış:842,56

    Çeyrek altın fiyatı alış:415,26 satış:421,15

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    ALTIN SPEKÜLASYONA AÇIK

    Türkiye’de tasarruflarını yatıran ve hatta duyumlar üzerine kredi çekerek altına yatırım yapanların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Çünkü bir anda ellerindeki varlıklardan olma ihtimalleri var. "Güvenli liman algısı olan altının bir yatırım aracı olarak spekülasyona açık olduğunu tarihine bakınca da görmek mümkün. Diğer yatırım araçlardan farklı olarak, altının değeri ülke ekonomilerine katkısına bağlı değil. İnsanların yaşamak için konuta, arabalarını sürmek için benzine yani petrole ihtiyacı var ve hisse senetlerinin değeri temsil edilen şirketlerin katkılarına dayanıyor” diyor.

     

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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