15 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları bayram tatili sonrası deyim yerindeyse sıçradı. Art arda tarihi rekorlar gelirken pazartesi gününden itibaren düşüşler yaşanmaya başlandı. Erimeye başlayan altın fiyatlarının hafta sonu alış ve satış fiyatları merak edilir oldu. İşte 15 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

15 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 460,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 740,30 TL Satış Fiyatı: 755,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.480,60 TL Satış Fiyatı:1.510,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 2.961,00 TL Satış Fiyatı: 2.991,00 TL