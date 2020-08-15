15.08.2020 - 17:13 |
15 Ağustos altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç lira?
Altın fiyatları ağustos ayı başlangıcı itibarıyla rekor üstüne rekor kırarken geçen hafta sert düşüşler yaşadı. 491 lirayı gören gram altın, haftayı 460 liradan kapatırken çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor. İşte hafta sonu altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları bayram tatili sonrası deyim yerindeyse sıçradı. Art arda tarihi rekorlar gelirken pazartesi gününden itibaren düşüşler yaşanmaya başlandı. Erimeye başlayan altın fiyatlarının hafta sonu alış ve satış fiyatları merak edilir oldu. İşte 15 Ağustos gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
15 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 460,25 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 740,30 TL Satış Fiyatı: 755,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.480,60 TL Satış Fiyatı:1.510,20 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 2.961,00 TL Satış Fiyatı: 2.991,00 TL