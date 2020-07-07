BİST118.4850.00EURO7.770.07USD6.860.06ALTIN393.43-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları haftanın 2. gününde yükseliyor! Gram altın - çeyrek altın fiyatları güncel grafik
    ABONE OL
    07.07.2020 - 09:02 |

    Altın fiyatları haftanın 2. gününde yükseliyor! Gram altın - çeyrek altın fiyatları güncel grafik

    Altın fiyatları haftanın 2. gününde ne kadar oldu merakla araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam fiyatları güne yükselerek başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren güncel rakamları haberimize ekledik. Altının hem alış hem de satış fiyatları hakkında haberimizin içeriğinden bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte yükselen altın fiyatlarında son dakika durum

    Altın fiyatları haftanın 2. gününde yükseliyor! Gram altın - çeyrek altın fiyatları güncel grafik

    Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:393,69 TL Satış Fiyatı:394,60 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:637,80 TL Satış Fiyatı:646,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.275,60 TL Satış Fiyatı:1.290,40 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.550,90 TL Satış Fiyatı:2.570,60 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Milliyet'te Gündem (7 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

    Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Son dakika: Kurban Bayramı öncesi korkutan haber! 1 milyon kişi risk altında...

    Son dakika: Kurban Bayramı öncesi korkutan haber! 1 milyon kişi risk altında...

    Sıradaki Haber