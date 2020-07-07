Altın fiyatları haftanın 2. gününde yükseliyor! Gram altın - çeyrek altın fiyatları güncel grafik
Altın fiyatları haftanın 2. gününde ne kadar oldu merakla araştırılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam fiyatları güne yükselerek başladı. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenleri yakından ilgilendiren güncel rakamları haberimize ekledik. Altının hem alış hem de satış fiyatları hakkında haberimizin içeriğinden bilgi sahibi olabilirsiniz. İşte yükselen altın fiyatlarında son dakika durum
Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:393,69 TL Satış Fiyatı:394,60 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:637,80 TL Satış Fiyatı:646,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.275,60 TL Satış Fiyatı:1.290,40 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.550,90 TL Satış Fiyatı:2.570,60 TL