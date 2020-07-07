Altın fiyatları haftanın 2. gününde yükseliyor! Gram altın - çeyrek altın fiyatları güncel grafik

Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin araştırdığı anlık altın fiyatları kaç TL? Gram altın, çeyrek altının alış ve satış fiyatı nedir? Günden güne değişen, saatten, saate de değişkenlik gösteren altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde derledik. İşte anlık altın fiyatları 2020...



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:393,69 TL Satış Fiyatı:394,60 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI



Alış Fiyatı:637,80 TL Satış Fiyatı:646,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI



Alış Fiyatı:1.275,60 TL Satış Fiyatı:1.290,40 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.550,90 TL Satış Fiyatı:2.570,60 TL

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