Altın fiyatları bugün 2020 tablosu! Gram altın fiyatı düşüyor...

Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için güncel rakamları haberimize ekledik. 11 Ağustos 2020 Salı gününe ait gram altın fiyatı alırken 464,41 TL, satarken 468,19 TL. Çeyrek altın fiyatı ise 758,60 TL'den alınıyor, 776,70 TL'den satılıyor. Yarım altın 1.513,30 TL'den alınıyor, 1.554,00 TL'ye satılıyor. Son olarak tam altın fiyatını da merak edenler 3.026,60 TL'den alınırken,3.084,50 TL'ye satılıyor.

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